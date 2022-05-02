Trafik kazasında ağır yaralanan minik Hasan yaşam savaşını kaybetti

Altınova'nın Subaşı beldesinde dün meydana gelen kazada, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yapmıştı. Kazada 4 yaşındaki Hasan Karataş ve teyzesi yaralanarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Minik Hasan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınova Merkez Camisi'nde cenazesi kaldırılan Hasan'ın minik bedeni ilçe mezarlığında defnedildi.

Acılı babadan yürek dağlayan paylaşım

Öte yandan oğlunu toprağa veren acılı baba Yusuf Karakaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu paylaşım yürekleri dağladı. Baba acısını, "Evlat acısı görmeyen ben bütün acıları yaşadım demesin. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Canım oğlum, can parçam Rabbim Peygamber Efendimizin yanına alsın seni. Bir gün bende geleceğim yanına, bekle beni babam" sözleriyle ifade etti.