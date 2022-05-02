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Trakya'da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı

Trakya'da hastanelerde Covid-19 yoğun bakımlarında tedavi gören hasta kalmadı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'deki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10'lu rakamların altına inerken, bazı hastanelerde oluşturulan Covid-19 yoğun bakım servisleri normale döndürüldü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Mayıs 2022 20:49
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Trakya'da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin vaka sayısı yüksek illerinin yer aldığı Trakya'da normalleşmenin ardından hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronvirüs hastası kalmadı. DHA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de hastanelerde oluşturulan Covid-19 yoğun bakım üniteleri de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de hastanelerde tedavi gören koronavirüslü sayısı da 10'ların altına düştü.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Doğan, yoğun bakımda Covid-19 hastasının kalmadığını belirterek, "Kendi ülkemiz için konuşabileceksek çok asgari düzeylere indi diyebiliriz. Fakat Avrupa'da haftalık vaka sayıları hala 500 binin üzerinde seyreden ülkeler mevcut veya buna bir Güney Kore'yi ekleyebiliriz. Biz kendi adımıza hasta yatışlarına baktığımızda yoğun bakım en son hastamızı iki hafta önce yatırmışız. Ve bu hastamızın da tedavisi tamamlanarak 3 gün önce taburculuğu sağlandı. Şu an yoğun bakımlarımızda yeni yatan hastamız yok. Günlük bazda vaka sayılarımız 5'in altına indi. Bu değere baktığımızda artık koronavirüs son günlerin yaşıyor diyebiliriz" dedi.

'YÜKSEK RİSK GRUBU HASTALARI DİKKAT ETMELİ'

Doç. Dr. Doğan, bundan sonra özellikle yüksek risk grubundaki hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Doğan, "Sağlık Bakanlığımız bu konuda bir açıklama yaptı. Hastaneler ve toplu taşıma araçları haricinde zorunlu maske kullanımını kaldırıldı. Vaka sayılarındaki bu azalma devam ederse bu alanlarda da bir rahatlama geleceğini düşünüyorum. Şimdi bireysel bazda olaya yaklaşmak lazım. Özellikle yüksek risk grubunda bulunan hastalara altta yatan bağışıklık yetmezliği olan kalp hastalığı olan, KOAH olan, solunum yetmezliği olan hastalara daha farklı bir yaklaşım gerekebilir. Bunun dışındaki hastalar normal sosyal hayatlarına insanların normal sosyal hayatlarına döneceklerini düşünüyorum. Aşılama da yine bireysel bazda düşünülmeli. Ben aşılamanın da önümüzdeki günlerde grip aşısı gibi olacağını risk grubundaki insanların belli yaş üzerinde insanlardaki aşılamanın önerileceğini diğer yaş gruplarındaki kişilerde ise tercihe bırakılacağını düşünüyorum. Eğer bir sürprizle karşılaşmaz isek. Şu an hastanemizdeki yoğun bakımlarda yatan Covid hastamız yok. Bizim 100 erişkin yoğun bakım yatağımız var. Normal hastalara artık hizmet vermekteyiz. Çorlu Devlet Hastanesi'nde Covid hastası, yatan Covid hastası kalmadı diyebiliriz" dedi.

Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,9 aşılama oranıyla 5'nci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 84,6, Tekirdağ'da ise yüzde 85,2 oldu.

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