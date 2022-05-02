Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 21:37
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız