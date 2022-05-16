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Amca yeğen tartışması kanlı bitti

Kocaeli'de tartıştığını yeğenini silahla bacağından vurarak kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 18:10
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Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile yeğeni Yunus D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.D., yeğeni Yunus D.'yi silahla bacağından vurarak, olay yerinden kaçtı. Yunus D. kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeğenini yaralayarak olay yerinden kaçan H.D. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan H.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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