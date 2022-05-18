Dolar güne yükselişle başladı: 15,93 TL
Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar güne yükselerek başlayarak 15,93 TL'den işlem görüyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 18 Mayıs 2022 07:51
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Güne yükselişle başlayan dolar, 18 Mayıs sabahında 15,93 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,9290 lira, satış fiyatı 15,9390 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,7660 lira alış fiyatı, 16,7695 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19,8043 lira, satış fiyatı 19,9057 lira seviyesinde yer alıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız