Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Mayıs 2022 09:57
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız