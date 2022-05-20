Dolar ve Avroda ilk rakamlar
Dolar - euro kaç TL? 20 Mayıs 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar ve euro alış-satış fiyatlarında, döviz kurlarında son durum.
Kaynak : NTV
Eklenme : 20 Mayıs 2022 07:40
Dolar, 20 Mayıs 2022 sabahında 15,90 lira bandının üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,9353 lira, satış fiyatı 15,9453 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,8504 lira alış fiyatı, 16,8570 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz sterlininde ise alış fiyatı 19,7984 lira, satış fiyatı 19,8974 lira seviyesinde yer alıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız