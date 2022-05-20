Annesini kan kaybından yitiren öğretmen 18 yıldır kan bağışı yapıyor

Annesini küçük yaşlarda kan kaybından kaybettiğini ve bu durumu ileriki yaşlarda öğrendiğini anlatan Feridun Kartal, üniversitedeyken kanamalı bir hasta için acil kan talep edildiğini ve bunu fırsat bilip ilk kez o gün bağışta bulunduğunu söyledi.

2004 yılından itibaren düzenli kan vermeye başladığını anlatan Kartal, bugüne kadar 50'den fazla kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Kan bağışında bulundukça bedeninde bir rahatlama hissettiğini söyleyen Kartal, elinden geldiğince üç ayda bir bağış yaptığını dile getirdi.

Bütün insanları kan bağışlamaya davet eden Kartal,

"Aile içinde kan bağışı yarışı başlattık. Ailemizde bununla ilgili küçük çaplı bir yarışma da oldu. Şu an yarışmanın lideri benim. Madalyaları aldık Kızılay'dan. Altın, gümüş, bronz madalya ve plaketler. Bunlar tabii işin sembolik boyutu ama insanlara verdiğin faydanın karşılığı hiçbir şekilde ölçülemez"

dedi.

"Kan bağışının zararlı olduğuyla ilgili yanlış bir algı var"

Batman Bisiklet Topluluğunda yer aldığını, ekip olarak da düzenli kan verdiklerini anlatan Kartal, 50'den fazla kan bağışında bulunduğunu söyleyince insanların önce kendisine inanmadığını ancak madalyalarını gösterdiğinde ikna olduklarını belirtti.

Öğrencilerine de kan bağışının önemini her fırsatta anlattığını dile getiren Kartal şöyle devam etti:

"Kan bağışının zararlı olduğuyla ilgili yanlış bir algı var. Ben 50'den fazla kan bağışında bulundum ve tabii bünyeyle de alakalı ama belirli şartları taşıyan insanlarda kan bağışına yönelik herhangi bir zararın olduğunu görmedim. Uzmanlar da böyle söylüyor."