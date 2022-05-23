Avro yükselişe geçti ve 17 TL'yi gördü

Geçen hafta cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 15,9035'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yükselişle 17.00'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 20,0120'den işlem görmeye başladı.

Üst üste 6 haftalık yükseliş serisine son vererek geçen haftayı yüzde 1,4 düşüşle 103'ten tamamlayan dolar endeksi, bugün de aşağı yönlü hareketine devam etti ve 102,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1,06'nın hemen altından alıcı buluyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğini belirterek, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu kaydetti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,3'ün destek, 103,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.