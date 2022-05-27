Nisanda kapanan şirket sayısı yüzde 59 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 11 bin 188'den 10 bin 751'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 59 artışla 2 bin 162 oldu. Martta 1360 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, kapanan şirket sayısı yüzde 125,9 artış gösterdi.

Kurulan kooperatif sayısı geçen yıla göre 14,8 arttı

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16, kooperatif sayısı yüzde 5,8 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,3 azaldı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 yükselirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 düştü.

Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 5, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,9 artış oldu.

Bayburt hariç tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 85,7'sini limited şirketler, yüzde 12,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,7'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu.

Nisan ayında sadece Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705'i ticaret, 1613'ü imalat ve 1116'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 759'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444'ü inşaat, 250'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 737'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306'sının inşaat, 286'sının ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 721'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235'i inşaat, 176'sı imalat sektöründe.

Nisan ayında 163 kooperatif kurulurken, bunların 79'u konut yapı, 34'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 27'si işletme kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1650 yabancı ortak sermayeli şirketin 136'sı Rusya, 120'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 142'si anonim, 1508'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 862'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346'sı gayrimenkul acenteleri, 296'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.