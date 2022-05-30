Gözler büyüme, enflasyon ve ihracatta

Türkiye İstatistik Kurumu, yarın bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak. Ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti. Hafta içinde gözlerin çevrileceği diğer veriler ise ihracat ve enflasyon rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığı mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıklayacak. Nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştu. TÜİK, 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.