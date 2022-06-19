HSK yaz kararnamesini tamamladı: 33 ilin başsavcısı değişti
HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Haziran 2022 21:59
HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız