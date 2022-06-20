Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Bu kararname ile ilk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yaz ana kararnamesi ile 5 bin 75 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5 bin 426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
GÜMÜŞHANE'YE BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI
Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, yeni kararnameyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanarak, Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı oldu.
TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR?
Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve 2020 kararnamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı olarak biliniyor.
KADIN İL BAŞSAVCISI SAYISI 2'YE ÇIKTI
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız