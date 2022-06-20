eBay Gittigidiyor'u kapatma kararı aldı
eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor'un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 20 Haziran 2022 09:38
GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay'e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.
Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.
2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız