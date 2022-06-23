DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyon, HDP'li Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla düzenlenen 5 ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Beyazıt, Aydeniz hakkında Karma Komisyona 76 dokunulmazlık dosyası sevk edildiğini, bunlardan 5'ini işleme aldıklarını söyledi. Beyazıt, söz konusu dosyaların görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için 5 kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. Kura çekimi sonucunda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç Hazırlık Komisyonuna üye seçildi.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma Komisyon, 5 ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen DBP'li Aydeniz, isterse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline kendini savundurabilecek.