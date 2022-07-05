Benzine zam geliyor
7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 05 Temmuz 2022 08:43
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız