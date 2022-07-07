Sivas'ta vali yardımcısı akrabasını silahla yaraladı

MasterChef Türkiye 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!

İl içi-il dışı-özür durumu vb yer değiştirmeler kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenler, vekalet gönderdikleri kişiler aracılığıyla ilişik kesmek istemelerine rağmen ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince bu talepleri zaman zaman kabul edilmemektedir.

Danıştay 2. Dairesi, "Sınıf Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya (İ.Ö.) Programından mezun olduğundan bahisle, Coğrafya Öğretmenliği branşına alan değişikliği hakkı verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.

A.S.K, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.

Alınan bilgiye göre, A.T.G. (23), akrabası olan Vali Yardımcısı A.S.K'nin (43) Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki evine gitti.

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