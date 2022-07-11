Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı

Fenerbahçe'de 20 Mart 2022'de Konyaspor ile iç sahada oynanan karşılaşma sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe, karşılıklı anlaşarak Mesut Özil'in kontratını feshetti.

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıya çıkmayan Mesut Özil'in, o dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışmıştı. Maç sonrası Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sezon sonunda İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Jorge Jesus'un da yönetimin kararına uyacağını söylemesinin ardından Mesut Özil'in kadro dışı kararı değişmemişti.

"BIRAKMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Açıklamalarında Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirten Mesut Özil, 1.5 yıl formasını giydiği sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Mesut Özil son olarak 21 Haziran 2022 tarihinde kamuoyunda şahsıyla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına açıklama yaptığını belirtmişti.

"Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum" diyen Mesut Özil, açıklamasını şöyle sürdürmüştü:

"Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."