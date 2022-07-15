Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Zamantı Irmağı'nda suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Temmuz 2022 13:20
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan N.D. ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.
N.D, ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.
Ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta başlatılan arama çalışması devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız