4 üniversite 76 personel almak için ilana çıktı
Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Ankara Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ağustos 2022
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Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ağustos 2022
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ağustos 2022
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Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ağustos 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız