Polis memuru iken zabıta memurluğuna naklen geçen 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Soru : Ben 17.12.2005 yılında olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde 4 yıllık Üniversite mezunlarından yapılan alımla Polis memuru olarak göreve başladım. 13.01.2013 Tarihinde kurumlar arası nakille Belediyeye zabıta memuru olarak geçtim. Halen daha belediyede Zabıta memuru kadrosunda görev yapmaktayım. Bu yeni yapılan ek gösterge çalışmasında üniversite mezunu polis memurlarına verilen 3600 ek göstergeden çalışırken veya emeklilik de yararlanabilir miyim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sınıf değişikliğinde, yani bulunmuş oldukları hizmet sınıfından başka bir hizmet sınıfına geçme durumunda memurların hangi sınıftaki unvanlarının karşılığı ek göstergeyi alabilecekleri konusunda açıklamalar ve örnekler Maliye Bakanlığınca yayımlanmış olan 148 numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Bu Tebliğ hükümleri gereği kısaca memurların sınıf değişikliklerinde sınıf değişikliği öncesindeki görevin ek göstergesinin yüksek olması halinde bu ek göstergeden yararlanabilmesi için, kesinlikle ilk sınıf değişikliği esnasındaki atamanın 1 ila 4. Dereceli bir kadro olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak, sınıf değişikliğinde yani nakil olarak başka bir sınıfa geçme sırasında ilk atamalarının 1 ila 4. dereceli kadrolarda yapılmış olmaması halinde ise eski görevlerinin yüksek olan ek göstergesinden yararlanılamamaktadır.

Kısa net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Polis mesleğini yapmakta iken nakil suretiyle zabıta memurluğuna geçmeniz sırasında zabıta memurluğu kadrosunun 1 ila 4. Dereceli bir kadro ise ve emekliliğinizde de kazanılmış hak aylık dereceniz 1 inci dereceye geldiğinde polis mesleğinizden dolayı 3600 ek göstergeden yararlanabileceğinizi,

Ancak, ilk naklen geçiş sırasında zabıta memurluğu göreviniz 1 ila 4. Dereceli bir kadro değil ise 3600 ek göstergeden yararlanamayacağınızı,

Söyleyebiliriz.

Bu bakımdan, ilk naklen geçiş sırasındaki kadro derecenizin hangi derecede olduğu konusunu Kurumunuzdan öğrenmenizi, şayet yararlanma hakkınızın olması halinde de Kurumunuzca 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere kariyer hükümlerini hakkınızda uygulaması gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için

https://www.memurlar.net/haber/1033360/

https://www.memurlar.net/haber/641698/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.