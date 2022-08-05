Ukrayna'ya gidecek Türk sahipli gemi yola çıktı
Ukrayna limanlarına 24 Şubat'tan bu yana ilk seferi yapacak olan Türk sahipli FULMAR S gemisi, yarın akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ağustos 2022 21:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.Mısır taşıyan 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız