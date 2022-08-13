AK Parti'li Turan: Şu an CHP'de, iddialıyım, bir gram oy artışı yok!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu 6'lı masanın sohbetlerinin hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Kendi dertlerine yansınlar. Şu an CHP'de, iddialıyım, bir gram oy artışı yok." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Turan, iç siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

6 başkanın sık sık bir araya gelmesini dilediklerini belirten Turan, "Daha çok gelsinler, daha çok konuşsunlar. Biz partilerin bir araya gelmesinden rahatsız olmayız. Hele ki böyle siyaset bilmez, dedikodudan, polemikten başka bir şey üretmez insanların bir araya gelmesi, bizim farkımızı ortaya çıkaracağı için çok daha mutlu oluruz." diye konuştu.

Turan, şunları kaydetti:

"Toplantılarına baktığımızda, Çanakkale'ye ilişkin bir somut adım var mı? Ülke dertlerine ilişkin çözüm önerisi var mı? Türkiye'nin muhabbetine, Çanakkale'nin beraberliğine bir vurgu var mı? Hiçbiri yok. Bunların hangi karakterde olduğunu, hangi utanmazlıkta olduğunu göstermek aslında bizim görevimiz ama buna gerek kalmadan kendileri göstermiş oluyorlar. Bu 6'lı masanın sohbetlerinin hiçbir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Kendi dertlerine yansınlar. Şu an CHP'de, iddialıyım, bir gram oy artışı yok. AK Parti'den kopup giden zavallılar için bir ara seçmenler 'Acaba bunlar kim?' diye baktılar. Gördüler ki CHP'nin taklidi olmuşlar, 'Zaten CHP var bunlara gerek kalmaz' diye düşündüler. Zaten kendi aralarındaki sohbetlerde, 'Bu dönem bizden bir şey olmaz ama ileride Allah kerim' dediklerini duyuyoruz."

Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarına değinerek, "(Kadından imam olmaz, ondan aday değilim) tarzı çok böyle siyaseten yanlış ifadelerle bu işi değerlendirdiğini gördük. Çok garipsedik." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, sözlerini, "Daha ötesi zaman zaman milliyetçi değerlere, isimlere vurup kırıp garip bir siyaset ürettiğini gördük. Ama baktı ki AK Parti'den, MHP'den oy alamıyorlar, o zaman dedi ki 'Ben CHP'nin tabanından oy alayım.' Şu an oraya oynamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi İYİ Parti, CHP'den oy alıyor. Ondan dolayı artmayacak, göreceksiniz. Şu anki tablo siyaseten Çanakkale'de budur, Türkiye'de budur. Türkiye'nin tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti'dir. Çanakkale'nin tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti'dir." diye tamamladı.