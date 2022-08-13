'Meral Akşener'i Bilecik'te sokak köpeği ısırdı' iddiası yalanlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akeşener, geçtiğimiz hafta bugün bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Bilecik'in Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerini gezen Akşener, Bozüyük'te STK'larla bir araya geldi. Bugün Türkiye gündeminde 'Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bilecik ziyaretinde talihsiz bir olay yaşadı. Esnaf ziyareti sırasında sokak köpeği tarafından ısırılan Akşener, kuduz aşısı yaptırdıktan sonra yoluna devam etti' söylemlerine ilişkin İYİ Partili Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses bir açıklama yaptı. Gürses, "Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi ilimizde ağırladık. Miting havası içinde 3 ilçe ziyareti gerçekleştirdik. Bugün haber sitelerinde 'İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bilecik'te Sokak köpeği ısırdı' haberlerini gördük. Bilecik ve ilçelerinde böyle bir olay yaşanmadı" dedi.