Haftalık Covid-19 tablosu açıklandı: Vaka düştü, can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı, 1-7 Ağustos 2022 tarihli haftalık Covid-19 tablosunu açıkladı.

Haftalık tabloya göre, 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı.

Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.