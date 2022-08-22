Konya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 14:01
Mehmet Dündar yönetimindeki 42 U 2042 plakalı otomobil, Konya-Ilgın kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde ağaca çarptı.
Otomobilde bulunan Mukaddes Dündar ve Emine Acar kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız