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Küçükçekmece'de güpegündüz mekan taradılar: 2 ölü

Küçükçekmece'de, yüzü kapalı 2 kişi kahvaltı salonunda oturan 2 gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 genç hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 21:33
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Küçükçekmece'de güpegündüz mekan taradılar: 2 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvaltı salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonunda yemek yiyen ve arkadaş olan Yusuf Arslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü kapalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler Arslan'ın vücudunun çeşitli yerlerine, Okumuş'un ise bacak ve karnına isabet etti. İki genç yere yığılırken, eldivenli ve yüzleri kapalı saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.

"İkisi de hastanede hayatını kaybetti"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemede bölgede 30'un üzerinde boş kovan bulunduğu görüldü. İncelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay hakkında konuşan esnaf Hasan Demirkıyı, "Biz dükkanda oturuyorduk, silah seslerini duyduk çıktık. İki kişi biri birine, diğeri de diğerine ateş etti. Arabaya binip kaçtılar" dedi.

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