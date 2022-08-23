Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında çöp atma meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, taraflardan bazı kişi veya kişiler silahla karşı gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu, Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen boş mermi kovanı ve bazı deliller emniyete götürüldü.

Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.