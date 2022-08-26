4 üniversite toplamda 137 personel almak için ilana çıktı
Selçuk Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Selçuk Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
Selçuk Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022
Selçuk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
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Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 56 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 eylül 2022
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