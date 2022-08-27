OGM'ye 338 sözleşmeli personel alınacak
- Orman Genel Müdürlüğünün 56 şehirdeki taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ağustos 2022 14:16
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 338 sözleşmeli personel alınacak.
Alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi yer alıyor.
Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!