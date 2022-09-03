Balıkçılar sübvansiyonlu tarım kredisi kullanabilecek
Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılar için çok yönlü destekler hayata geçiriliyor. Balıkçılar, destek kredisinin yanı sıra sübvansiyonlu tarım kredisi de kullanabilecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 03 Eylül 2022 14:59
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, onay ruhsatı olanlar Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılık destek kredisi kullanabiliyor.
Faiz indirimli tarım kredisi kullanmayanlar ise 15 milyon liraya kadar yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda bu krediden yararlanabilecek.
Daha önce sübvansiyonlu tarım kredisi alan balıkçılar, ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave kredi talebinde bulunabilecek.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!