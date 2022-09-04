Kadın Kaymakamdan ilk ziyaret şehit ailesine

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığı'ndan Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, yeni görevine başlamasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Tahran, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Seyhan ve İlçe Müftüsü Abdullah Sucu ile birlikte Sürür Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Şehit Hacıoğlu'nun mezarında dualar eden Baytak daha sonra şehit ailesini evinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, 10 Ekim 2016 tarihinde Malatya'nın ilçesi Sürür Mahallesinde defnedilmişti.