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Sivas Kongresinin 103. yıl dönümü kutlandı

Sivas Kongresinin 103. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatanseverliği, "Milletten ve istiklalinden yana olmak, devletin bekasını gözetmek, söz değil, eylem ve icraat meselesi" olarak tanımladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 11:51
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Sivas Kongresinin 103. yıl dönümü kutlandı

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Sivas Tarihi Kent Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunma törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve il protokolü katıldı. Ardından katılımcılar Sivas Kongresinin gerçekleştiği, günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılan binayı gezdi. Burada devlet tiyatrocuları tarafından temsili Sivas Kongresi canlandırıldı. Canlandırmada Türk milletinin mandacılığı kabul etmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya haykırıldı.

Canlandırmanın ardından aynı meydanda 4 Eylül sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Burada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop birer konuşma yaptı. Şentop konuşmasında, Yahya Kemal'in "Eğil Dağlar" isimli kitabına değinerek, "Bu kitap Milli Mücadele'nin kıymetli bir tarihidir, bilgi ve fikir yoluyla yapılmış büyük bir vatan hizmetidir. Nihat Sami Banarlı'nın ifadeleriyle, 'bu kitabın adını, 1897 Harbi'nde, gönüllü Türk askeri koymuştu: Gazi Edhem Paşa ordularının, o Yunan bozgununda, Atina'ya doğru zaferle yürüyüşüne katılan bu asker, hızla aştığı dağlarda, 'Eğil dağlar eğil, üstünden aşam. Yeni talim çıkmış, varam, alışam' türküsünü söylüyordu. Eğil Dağlar kitabı adını bu türküden aldı. Bu kıymetli kitapta, Yahya Kemal, cephelerdeki durgunluk, sessizlik ve hazırlıkların uzaması sebebiyle Büyük Taarruz'dan önce ortaya çıkan gerginlik esnasında, inandığı büyük hakikati çarpıcı bir şekilde dile getirir: 'Arslan gerilir de öyle atlar ve öyle muzaffer olur! Engin bir tarih düşüncesi, bir milletlerarası münasebetler bilgisi ve büyük bir tefekkür kabiliyeti', bir vatan şairini işte bu çarpıcı neticeye ulaştırmıştır. Bin yıl önce olduğu gibi, 100 yıl önce de, milletimiz, en zor ve namüsait şartlardan, kurtuluş ve zafer inşa etmenin yolunu bulmuştur; kimsenin zerre şüphesi olmasın ki, bundan sonra da bulmaya tam olarak muktedirdir" dedi.

"Gafleti ve ihaneti tescilli Damat Ferit'in bu sözleri..."

Şentop konuşmasında Damat Ferit'in gaflet ve ihanetinin tescilli olduğunu belirterek, "Eğer sadece sözlere, beyanatlara, demeçlere bakacak olursak, gafleti ve ihaneti tescilli Damat Ferit'in bu sözleri, sureta masum görünmektedir. Oysa vatanseverlik, milletten ve istiklalinden yana olmak, devletin bekasını gözetmek, söz değil, eylem ve icraat meselesidir. Bir kimsenin tam bağımsızlık prensibine, milli şerefe ne ölçüde taraftar ve riayetkar olduğu, ancak ve ancak, milletin ve devletin lehine takındığı tavırla ölçülebilir. Damat Ferit gibi, milletin ve devletin vazgeçilemez önceliklerini ve istiklalini değil, başka devletlerin adaletini, himayesini esas alanlar, hangi iddiada bulunurlarsa bulunsunlar, vatanseverlikten nasipsiz gafillerdir. Bu sözleri sarf etmek, 103 yıl önce bu şehirde istiklal-i tam gayesiyle toplanan öncülere karşı ihmal edilemez vazifemizdir. Milli Mücadeleyi muazzez, kadrolarını muteber; Damat Ferit ve benzerlerini gafil ve hain kılan husus, işgal ve tasallut karşısında kurtuluşu aradıkları merci, takip ettikleri yöntemdir. Milli Mücadele ve kadroları, 'Vatanı, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' derken, gaflet ve ihanet batağına saplanmış olanlar çareyi, milletimizin şerefini ve tarihini yok sayarak büyük devletlerin insafında aramışlardır" şeklinde konuştu.

Kutlama etkinlikleri Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı ve muharip uçak gösterisi ile sürdü.

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