Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara hediye ediliyor

Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
MEB, miniklerin okula uyum eğitimini veli seminerleri ile yarın başlatıyor
MEB, miniklerin okula uyum eğitimini veli seminerleri ile yarın başlatıyor
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara hediye ediliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST KARADENİZ'de, çocukların tükürüklerinden elde ettikleri DNA'ları kolye yapıp kendilerine hediye ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 12:20
Yazdır
Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara hediye ediliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

DEÜ'nün buluşları ve kimya deneylerinin sergilendiği stantta, DNA'dan yapılan kolyeler de katılımcıların dikkatini çekiyor.

Tükürükten alınan numuneden çeşitli evrelerden geçirilerek elde edilen DNA, küçük şişelere koyulduktan sonra ziyaretçiye veriliyor.

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı, AA muhabirine, stantlarında öğrencilere bilimi sevdirmek ve farklı branşları tanıtmak için deneyler yaptıklarını söyledi.

Gençlerin kimyayı tanımalarını istediklerini belirten Akıncı, "Bu yüzden demir ve bakır iyonu reaksiyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu iki element gerçekten bileşikleriyle, değişik renkleriyle kimyayı sevdiriyor." dedi.

Akıncı, tükürükten DNA ekstraksiyonu yapıp kolye olarak küçük şişeler içinde çocuklara hediye ettiklerini dile getirerek, "Çok mutlu oluyorlar. DNA'larını elde etmek için standımıza geliyorlar. Biz de mutlu şekilde onlara ekstraksiyon yapıyoruz." ifadesini kullandı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti
Üniversite öğrencileri dron anakartı üretti
Öğrenciler mayın tespit eden drone tasarladı
Öğrenciler mayın tespit eden drone tasarladı
Bayraktar TB2 24 ülkeye ihraç ediliyor
Bayraktar TB2 24 ülkeye ihraç ediliyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta ücretli özellik dönemi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta ücretli özellik dönemi
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Selçuk Bayraktar'dan dünya havacılık tarihi açısından bir ilk
Türkiye'nin en güçlü motorunda ilk ateşleme için geri sayım
Türkiye'nin en güçlü motorunda ilk ateşleme için geri sayım

Bu Habere Tepkiniz

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Elektrikli hiper otomobil, "dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını almıştı.