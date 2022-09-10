İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi törenle açıldı

Açılışta konuşan Akşener, son 2,5 yılda bütün şehirleri dolaştığını, bu gezilerde bazen acı, bazen güzel insan hikayeleriyle karşılaştığını anlattı.

Sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yapan Akşener, "Türkiye'nin kaynakları var. İnsan kaynağı, ekonomi kaynağı var ama israf, kayırmacılık, liyakatsizlik, yandaş kayırma gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye'deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve maalesef devletin, sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu bir dönemeçteyiz." dedi.

Gezdiği süreçte karşılaştığı yardıma muhtaç kişilerin hikayelerini aktaran Akşener, "Sosyal yardım denilen mevzuların hızla azaldığı ve çok ilginç bir biçimde daha ziyade yandaşlara kaydığını gözlemliyorum." diye konuştu.

Belediye eliyle dağıtılan alışveriş kartları, açılan kreş, psikolojik danışma merkezi gibi günlük hayatta insanların hayatına dokunan işlerin çok önemli olduğunu belirten Akşener, "Belediyeciliğin belki en önemli görevlerinden birinin sosyal belediyecilik anlayışı olduğunu maalesef bugünün Türkiye'sinde birebir görür olduk. İsterdik ki herkesin hayatı rahat olsun belediyelerimiz de somut hizmetler yapsınlar ama maalesef ikisini dengelemek durumunda olunan bir Türkiye." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. İmamoğlu'nun İstanbul'da toplumun bütün katmanlarına değdiğini dile getiren Altay, "Millet İttifakı olarak biz de İBB Başkanımızın bu hizmetleri nedeniyle sadece iftihar ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

- Kalan 1,5 yılda 200-250 projeyi hayata geçirme hedefi

İBB Başkanı İmamoğlu, göreve başlamalarından bu yana 3 yılı geride bıraktıklarını, bu süreçte iş yapma hızlarını sürekli artırdıklarını söyledi.

Günde bazen 2 projeyi hizmete açtıklarını ifade eden İmamoğlu, her projelerinin İstanbul'da hayatı kolaylaştırdığını ve insanların ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı. Gelecek 1,5 yılda da 200-250 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile kaydeden İmamoğlu, vatandaşın parasını en iyi şekilde değerlendirmekle sorumlu olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, içerisinde kültür merkezi, çocuk etkinlik merkezi, Yuvamız İstanbul, İSADEM, psikolojik danışmanlık merkezi, mahalle evi, muhtarlıklar evi, halkla ilişkiler müdürlüğü çağrı merkezi ve BB Orkestralar Müdürlüğü birimlerinin bulunduğu merkezin açılışı için kurdele kesti.

Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından merkezi gezerek, görevlilerden bilgi aldı.