Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı
Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Eylül 2022 16:34
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!