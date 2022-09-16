Mülakattan elenen adaydan RTÜK'e 'şeffaflık teşekkürü'

İbrahim Uslu'nun sosyal medya paylaşımı:

Yürüttüğümüz son uzman yardımcısı alımına dair çok güzel bir teşekkür aldık kurumsal olarak. Arkadaşımız komisyonca başarılı olarak değerlendirilmemiş olmasına rağmen süreçten çok mutlu olmuş. Biz de kendisine bu nazik davranışı nedeniyle teşekkür ediyor kahve içmeye bekliyoruz.