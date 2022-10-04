Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor

İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtıp yakan zanlılar adliyede
İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtıp yakan zanlılar adliyede
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Kaskoda %35'e Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı
Hakim ve savcı alım sınavı başvuruları başladı
Kariyer uzmanlardan 666 sayılı KHK vurgusu
Kariyer uzmanlardan 666 sayılı KHK vurgusu
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Covid daha çok erkekleri vurdu
Covid daha çok erkekleri vurdu
Altılı masada liderler daha sık toplanacak
Altılı masada liderler daha sık toplanacak
Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret
Libya ile petrol ve gaz anlaşması: Milli parayla ticaret
Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması: Cumhurbaşkanımız güncellememiz lazım dedi
Bakan Varank'tan 'asgari ücret' açıklaması: Cumhurbaşkanımız güncellememiz lazım dedi
İnekler kesime gitti, süt krizi kapıda
İnekler kesime gitti, süt krizi kapıda
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Bakan Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Gıda sektörüne vergi incelemesi: 106 bin 821 mükellef riskli
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji 17 ili 'sarı' kodla uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da her ay metro yatırımı yapılacak
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Müzisyen cinayeti sanığı 3 kamu çalışanı tutuklandı
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Eylülde fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda sorun yok
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Belediye 3 kez işe iade edilen işçileri, 4. kez işten çıkardı
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Erdoğan: Enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Bakanlıktan kanserle mücadelede yeni adım
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Kılıçdaroğlu: Seçim büyük ihtimalle Mayıs ayı içinde olabilir
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek!
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek!
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı!
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı!
'İstek parça' yüzünden öldürülen şarkıcının failleri kamu görevlisi
'İstek parça' yüzünden öldürülen şarkıcının failleri kamu görevlisi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor

TPAO Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki: Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ekim 2022 09:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar yapılacak 170 kilometrelik boru hattına ilişkin çalışmaları gelecek günlerde bitirmeyi umduklarını ifade etti.

Kentte görev yapan gazetecilerle Filyos'ta bir araya gelen Tiryaki, programlandığı gibi doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Deniz tabanında ve karada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Tiryaki, sosyal sorumluluk kapsamında da bazı çalışmalar yaptıklarını, özellikle gelecek dönemde ihtiyacı karşılayacak Çaycuma Meslek Yüksek Okuluna bu yıl ilk defa 55 öğrencinin alındığını belirtti.

Tiryaki, kalifiye personelin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ihtiyaç doğrultusunda istihdam edileceklerini dile getirdi.

- "Bu çok büyük bir proje"

Yöre halkına hizmet etmesi için sağlık ocağı açtıklarını aktaran Tiryaki, "Şu anda 4 ambulans, 5 oda ve 60 personelle yöre halkına ve kendi personelimize hizmet etmekte. Yollar, çeşitli çalışmalar devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi adı altında elimizden geldiği kadar yöre halkına da faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman Zonguldak'a büyük bir değer katacak olan bir proje" diye konuştu.

Tiryaki, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek "Seven Arctic" isimli geminin çok önemli bir aşamayı yerine getireceğine işaret ederek, geminin denizin tabanındaki kuyular ve kara ile arasındaki ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekeceğini, bu kablonun içerisinden 4 elektrik kablosu, yedekleriyle beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatlar, fiber optik kablolar geçtiğini kaydetti.

Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar yapılacak 170 kilometrelik boru hattına ilişkin çalışmaların devam ettiğine değinen Tiryaki, "Borularda son aşamaya geldik. Esasında sadece bir boru değil, 3 boru çekilecek. Boru demeyelim de bir tanesi kablolar diyelim, iki tane de yanında glikol hattımız ve gaz hattımız için 2 tane boru çekilecek. Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, daha sonra beraberinde TPAO Mühendislik Daire Başkanı Enver Çetinkaya ve TP-OTC Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem ile Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin maketi üzerinden yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: Yüzde 9,2 artış gerçekleşti
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: Yüzde 9,2 artış gerçekleşti
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli adliyede
Brent petrolün varil fiyatı 89,40 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 89,40 dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamaları haftalık mı, aylık mı yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre fiilen okuttukları her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan ek ders ücretinin haftalık olarak mı, aylık olarak mı belirleneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖK, kadrolarında değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtlarımız Devam Ediyor.

https://www.ataaof.edu.tr
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 3 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge ve makam tazminatı üzerinden emekli olur?

Emeklilikte öğretim görevlisi ile Doçent kadrosu arasında fark olur mu? Emeklilikte, kişilerin bulunmuş oldukları kadro ve görev unvanları esas alınır, kadro veya görev işgal edilmemiş ise aylık ve ikramiye hesaplamasında dikkate alınmaz.
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Herkesten sakladığı kızını ilk kez ortaya çıkardı!

Herkesten sakladığı kızını ilk kez ortaya çıkardı!

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara herkesten sakladığı kızı Dila'yı ilk kez ortaya çıkardı.