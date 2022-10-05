Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Sağlık Bakanı Koca; "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ekim 2022 19:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle gündeme gelen İstanbul'daki özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."Bakanlık müfettişleri Ataşehir'deki hastanede denetim yaptı Özel hastane ve Başsavcılıktan skandal görüntülere açıklama Hastanede kan donduran görüntüler: Hastaları göz göre göre ölüme terk ettiler Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız