Kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldüren şüpheli yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde, kahvaltı sırasında tartıştığı oğlunu öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ekim 2022 19:02
Millet Mahallesi 2575 Sokak'ta ikamet eden Y.C. (66) ile oğlu Kenan C. (41) arasında kahvaltı masasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, tabancayla oğluna ateş edip evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kenan C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kenan C'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Görgü tanığı anne de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Y.C'yi Konak ilçesinde yakaladı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız