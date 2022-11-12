Hac ve Umre seyahat acenteleri hakkında düzenleme yayımlandı
"Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2022 08:24, Son Güncelleme : 12 Kasım 2022 08:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız