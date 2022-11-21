Ulaştırma Bakanlığının bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, 18 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinin, bütçe görüşmesi olmaktan çıkarak "milletvekillerine hakaret edilen rezalet bir olaya dönüştüğünü" savundu.

Bu duruma ilişkin üzüntüsünü dile getiren Kuşoğlu, "Tamamen seviyesiz bir noktaya geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Hepimizin kabahati olabilir ama öyle oldu. Ben bir konuşma da yapmadım. Yasama organı seçilmişlerden oluşur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliği güçler ayrılığı denildi. Yürütme erkini eleştirmek zorundayız, milletin parasının harcanmasıyla ilgili bize hesap vermek zorundalar. Cuma günü bunu yapamadık." dedi.

Kuşoğlu, o gün, "uyuşturucu geliri ile cari açık ilişkisinin kurulması" hakkında bir tartışma yaşandığını anımsatarak, "28 milyar dolar net hata ve noksan konusunda tek bir açıklama duydunuz mu? Hiçbir açıklama yapılmamış, bunun hesabı verilmemişken bu konu nasıl istismar edilebilir?" sorularını yöneltti.

Bu sırada AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, komisyona ara verdi.

Aranın ardından Yılmaz, kimseyi uygun üslup kullanmaya zorlayamayacağını belirterek, "Herkes sorumluluğunu biliyor. Bir başkasından düzgün bir üslup kullanmasını beklememiz için önce bizim buna uymamız lazım. Bütün arkadaşlarımızı İçtüzüğümüze uygun davranmaya davet ediyorum. Keşke anlaşabilsek ama anlaşmak zorunda da değiliz. Herkes kendi fikrini, partisinin görüşünü en nitelikli şekilde ortaya koysun. 100. yılın bütçemizin tartışması, nitelikli olsun." diye konuştu.

CHP'li Kuşoğlu, Komisyon Başkanı Yılmaz'ın, Meclisin itibarını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığı bütçesinin oylanmasını bugüne bırakabilecekken bunu yapmadığını savundu.

-"Bakanların da et ve kemikten oluştuğunu unutmayalım"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, milletvekillerine yönelik hakaretlerinin sadece bir kısmının tutanaklara yansıdığını ileri sürdü.

Paylan, İçtüzüğe göre, bir bakanın milletvekillerine hakaret etmesi halinde bulunduğu ortamdan çıkarma cezası verilmesi gerekirken, Yılmaz'ın bunu yapmadığını söyledi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, atanmış bir bakanın Meclis'te bu tür tavır kullanma hakkına sahip olmadığını, Yılmaz'ın da gereken tepkiyi göstermediğini öne sürerek, "Cuma günü çok yakın oturduğum için sadece hakaretler değil makama, devletin ciddiyetine ve bizlerin kişiliğine acımadan küfürler edildiğini duydum." ifadesini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, cuma günü yaşanan olayların herkesi üzdüğünü dile getirerek, "Olay durup dururken olmadı. Sayın Bakan'ın konuşmasının 30 dakikasını hiçbir arkadaşımız itiraz etmeden dinledi ancak söz atılmaya başlanınca iş şirazesinden çıktı. Ağır tahrik, hukuki bir kavramdır. Hiçbir zaman işitmek istemediğimiz sözü biz de söylememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe görüşmelerinde son haftaya girildiğini hatırlatan Öztürk, "Biz, bize yakışanı yapalım. Sözlerimize dikkat edelim. Bakanların da insan olduğunu, et ve kemikten oluştuğunu unutmayalım." dedi.

-"Dünkü yağmura bugün şemsiye tutuluyor"

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, "Dünkü yağmura bugün şemsiye tutuluyor. Bu şekilde sorunların çözülmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun tavrını eleştiren muhalefet milletvekillerinin, bugün kendisine hakarette bulunduğunu belirten Cora, tutanakların çıkarılmasını ve söylenen ifadelerin geri alınmasını istedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, seçilmişlerin atanmışlara hakaret etme hakkı bulunmadığını, kim ne yapsa onun karşılığını bulacağını belirtti. Yegin, Meclis'e gelenlere karşı ev sahibi üslubuyla yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, İçtüzükten, bu tür bir tartışma ortamında Komisyon Başkanı olarak yapması gerekenleri okuyarak, dokunulmazlığı olan bakanlar ve seçilmiş milletvekilleriyle ilgili dışarı çıkarma cezası verme yetkisi bulunmadığını anlattı.

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki tartışmaya ilişkin tüm detayların tutanaklardan görülebileceğini, komisyon ara verdiğinde yaşananların tutanaklara geçmediğini anımsatan Yılmaz, "her şeyin tutanaklara yansımadığı" iddiasının dikkate alınacağını belirtti.

Adil davranmaya ve herkese eşit mesafede durmaya çalıştığını dile getiren Yılmaz, öte yandan hata yapabileceğini, bu durumda kendisinin de uyarılabileceğini ifade etti.

Komisyonda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının bütçesi üzerinde sunum yapıyor.