Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2022 16:07, Son Güncelleme : 23 Kasım 2022 16:14
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız