Bakan Kurum: Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler ve yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, tüm şehirde yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle depremi karşıladığını belirterek bu manada da şu an itibarıyla yıkılan hiçbir bina olmadığını bildirdi.

Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Düzce'deki depremin birçok çevre ilde hissedildiğini dile getire Kurum, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çekti. Kurum, "Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Deprem, ülkemiz için bir milli güvenlik meselesidir. Bu manada da toplumun tüm kesimleriyle birlikte depremle mücadele noktasında topyekun hareket etmek durumundayız. Düzce, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler, yine burada yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, tüm şehirde yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle depremi karşıladı ve bu manada da yıkılan hiçbir binamız yok, şu an itibarıyla." diye konuştu.

- "Binaların hasar tespitlerini tamamlayacağız."

Artçı depremlerin devam ettiğini, orta ve az hasarlı binaların olduğunu vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz yoğun bir şekilde, tüm ilimizde öncelikle şikayet gelen alanlarda, deprem alanında hassasiyetle gerek laboratuvarlarda gerek araç ve cihazlarımızla birlikte tespitlerini yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Düzce'de meydana gelen depremde hasar gören binaların hasar tespitlerini tamamlayacağız. Bilhassa hasar olduğunu gören vatandaşımızın binalara bizim tespitlerimizi bitirmeden girmemelerini rica ediyoruz çünkü olası artçı depremlerde az hasar veya orta hasar görmüş bir binamız daha fazla hasar alabilir."

AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin toplanma alanlarında tüm vatandaşların barınma dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptığını anlatan Kurum, kendisinin de Düzce'ye giderek hasar tespit çalışmalarına katılacağını aktardı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içinde olduklarına dikkati çeken Kurum, "Daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Bingöl'de depremde ne yaptıysam, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini gidermeye devam edeceğiz." dedi.

- "Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız"

Bakan Kurum, deprem vesilesiyle tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulunmak istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Depremle mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Sadece depremlerde, yaşadığımız afetlerde gündemimiz olmamalı. Bizim çocuklarımız, geleceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız bizim her şeyimiz. Bütün mücadelemizi de onlar için yapıyoruz. Bakanlık olarak bu manada 81 ilimizde gerek yapmış olduğumuz sosyal konut projelerimizle ki yeni sosyal konutlarımız da önemli katkı sağlayacak. Yine bugüne kadar dönüştürmüş olduğumuz tüm ülke sathında 1 milyon 200 bin konutumuzla yapmış olduğumuz sosyal konutlarla, yapı denetimlerle birlikte 3,2 milyon konutumuzu depreme karşı güvenli hale getirdik. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız yürüyor. Bu manada vatandaşlarımızdan, belediyelerimizden de istediğimiz deprem riski taşıyan evlerde oturmasınlar. Gelin hep birlikte bu dönüşüm sürecini yürütelim. Belediyelerimiz, üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek durumdadır."