Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
"Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2022 14:15, Son Güncelleme : 24 Kasım 2022 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız