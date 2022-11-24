Okul bahçesinde Eylül'ün ölümü: Okul müdürünün 6 yıl hapsi istendi

Minik Eylül'ün ölümüne ilişkin davada okul müdürü hakkında 6 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL Avcılar'da öğrenci servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019 tarihinde Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren öğrenci servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaada, olay gününde okul müdürü olan sanık Uğur Buğa'nın Eylül'ün ölümünden tali derecede kusurlu olduğundan kamu davası açıldığına yer verdi. Mütalaada, soruşturma esnasında alınan raporlar doğrultusunda, okul müdürü olan sanığın okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde okulun bahçesinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü şüpheli Umur Buğa hakkında soruşturma izni verildiği belirtilerek, "Şüpheli Umur Buğa atılı suçlamayı kabul etmedi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı" vurgulandı. MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede "Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır" denildi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da "Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" tespitlerine yer verildi. Umur Buğa'nın 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi