Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce'deki depremde 60 kadar caminin kimisinde ağır, kimisinde hafif hasar olduğunu belirterek, bir an önce bunları tespit edip gerekli tedbirlerin alınması noktasında hızlı çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Düzce'de depremde hasar gören Büyük ve Cedidiye camilerinde incelemelerde bulunan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzcelilere ve tüm millete "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kentin 1999 depreminde çok büyük yıkım yaşadığını, yüzlerce kişinin deprem şehidi olduğunu aktaran Erbaş, "Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bir kasım ayında 2022 yılında Düzce böyle bir deprem yaşadı. Cenabıhak, bir daha göstermesin. Bu deprem dolayısıyla milletimizin birliğinin, beraberliğinin, Düzce'de hemen vatandaşlarımızın yanında olmuş olmasının ne kadar büyük kardeşlik göstergesi olduğunu da görmüş olduk." dedi.

Kendisinin de Düzce'ye gelerek inceleme yaptığını aktaran Erbaş, "60 kadar camimizde kimisinde ağır, kimisinde hafif olmak üzere hasar var. İnşallah Sayın Vali Yardımcımız, İl Müftümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan mühendislerimiz buradalar. Bir an önce camilerimizin hasarlarını tespit edip ona göre gerekli tedbirlerin alınması noktasında hızlı çalışma yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilk andan itibaren Düzce'de bulunduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, diğer yetkililer, valilik ve belediye başta olmak üzere herkesin seferberlik halinde olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhak, birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi her türlü kazalardan, belalardan musibetlerden, afetlerden muhafaza eylesin. Bir daha göstermesin. 80 civarında yaralı olan kardeşlerimiz var zannediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Depreme bağlı değil ama depremden sonra vefat eden kardeşlerimiz olmuş zannediyorum, iki kardeşimiz onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabıhak, bir daha bu türlü afet ve musibetleri milletimize yaşatmasın."