Okul laboratuvarında deney tüpü kırıldı, 3 öğrenci yaralandı
Büyükçekmece'de okul laboratuvarında kırılan deney tüpündeki kimyasal maddenin etrafa sıçraması sonucu 3 öğrenci yaralandı.
Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda laboratuvarda yapılan ders sırasında, içinde kimyasal madde bulunan tüp, öğrencilerin elinden düşerek kırıldı.
Kimyasal maddenin etrafa sıçraması sonucu 2'si hafif 3 öğrenci yaralandı. Okul yetkililerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı
- Okul tahliye edildi
Büyükçekmece Kaymakamlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olaydan 2 öğrencimiz çok hafif, 1 öğrencimiz ise lokal temas nedeniyle orta şiddette etkilenmiştir. El ve ayak teması nedeniyle etkilenen öğrencilerimiz hemen Mimar Sinan Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Tedbir amacıyla derslere ara verilerek okul tahliye edilmiş ve itfaiye ekiplerince bütün okul temizlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız