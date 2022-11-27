Kucağında bebeğiyle saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti: 9 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatice H.'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yer ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları aracın plaka bilgilerini tespit etti.

Araçta bulunan ve kadının öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, maktul Hatice H'nin Suriye'de yaptığı evlilik nedeniyle ailesi tarafından tehdit edildiği belirlendi.

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu Hatice H., kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.