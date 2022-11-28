Dolar günü 18,63 TL'den kapattı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,63 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 18:15, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6390
|18,6400
|18,6320
|18,6330
|Avro
|19,3450
|19,3460
|19,4440
|19,4450
|Sterlin
|22,4550
|22,5670
|22,4070
|22,5190
|İsviçre Frangı
|19,5890
|19,6870
|19,6850
|19,7840
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6090
|18,6890
|18,6020
|18,6820
|Avro
|19,3050
|19,3850
|19,4040
|19,4840
|Sterlin
|22,3950
|22,6050
|22,3470
|22,5570